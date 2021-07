TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü

-Araçlardan detaylar

( SAKARYA )- Tıra arkadan çarpan tanker sürücüsü kağıt gibi ezilen araçta hayatını kaybetti- 1 otomobil, 1 tır ve tankerin karıştığı kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu SAKARYA



- Sakarya TEM Otoyolu’nda 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında tıra adeta ok gibi saplanan tankerin sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Ekiplerin tanker sürücüsünün sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeye 59 LT 217 plakalı Dacia marka otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gelen ve yavaşlamakta olan 10 ALN 14 plakalı tıra ise, arkasından gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce’den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi. (BCT-