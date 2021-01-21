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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

-Alevlerden görüntüler

Polis Bild Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Trol 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Yanan otomobilden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 54 B 0429 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden Ahmet A. aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aracın motor kısmının yandığını gören Ahmet A., durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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