TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

-Alevli görünü

-Hurdaya dönen kamyonet

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( İSTANBUL -3)- Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL



- TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri seyir halinde olan kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Kamyonet alev alırken, sürücü aracı durdurdu. Otoyolun ortasında alev topuna dönen kamyonet o esnada yoldan geçen diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otoyolda yangından dolayı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

