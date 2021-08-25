Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
TEM'de otomobil tıra çarptı: 2 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM'de otomobil tıra çarptı: 2 ölü

TEM'de otomobil tıra çarptı: 2 ölü

OLAY YERİ

Polis Cenaze Bild Altın Polis Ekipleri 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarparak dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yakup İyiçiftçi idaresindeki 16 APG 875 plakalı Opel marka otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Gündüz yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ekipleri tarafından tırın dorsesinin altından çıkarılan otomobildeki cenazeler, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı