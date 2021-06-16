Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de otomobil takla attı, uzun araç kuyrukları oluştu

TEM’de otomobil takla attı, uzun araç kuyrukları oluştu

Drone görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detay
-Genel
-Takla atan araç
-Polis ekipleri

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Sancaktepe’de TEM otoyolu Sultanbeyli istikametinde yağış nedeniyle 1 otomobil takla attı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kaza, TEM otoyolu Ankara istikameti, Sancaktepe mevkiinde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Skoda marka 55 ATI 63 plaka otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan takla atan otomobil kurtarma aracı yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırılarak çekiciye yüklendi. Kaza yapan aracın kaldırılması sonucu yol çift şeritli trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. (AZ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement