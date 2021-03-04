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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de otomobil alev alev yandı

TEM’de otomobil alev alev yandı

Yanan araç

Polis Bild Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Trafikten görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-polis ekiplerinin çalışmaları
-Drone trafik yanan araç

( İSTANBUL -DRONE)- TEM’de yanan araç trafiği durma noktasına getirdi İSTANBUL

- Ataşehir TEM Otoyolu otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yanan araç nedeniyle kapanan otoyol havadan görüntülendi. Olay, 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ataşehir Çamlıca gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde Edirne istikametinde seyreden 34 KTJ 22 Fıat Doğan marka otomobil alev aldı. Kısa sürede aracın tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile söndürme çalışmaları başladı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangın söndürülürken, otomobil hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Polis ekipleri tarafından kapanan trafik araç söndürüldükten sonra tekrar açıldı. Araç sahibi Tahir Tatan, "Seyir halindeydim. Araç bir anda alev aldı. Araçtan dışarı çıktım" dedi.

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