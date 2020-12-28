TEM’de makas atma kazası: 2 yaralı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Büyükçekmece istikametinde hafif ticari aracın, makas attığı iddiasıyla kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada hafif ticari bir minibüste ağaçlık alana çıkarken 2 kişi yaralandı trafik durma noktasına geldi. Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Mevkii Büyükçekmece istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atan 53 DU 563 plakalı araç yüzünden 11 EF 645 plakalı hafif ticari minibüs ağaçlık alana çıktı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre durma noktasına gelirken ekiplerin müdahalesiyle trafik tekrar akıcı gale geldi. (MD-ZA-



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