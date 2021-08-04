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TEM’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç devrildi: 1’i ağır 6 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

TEM’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Kaza yapan araçtan detaylar

İlk Müdahale Jandarma Altın Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Yola savrulan eşyalar detaylar
-Olay yeri detaylar
-Ekipler detaylar
-Aracın bölgeden kaldırılma çalışmaları

( SAKARYA )- Bingöl’den, İstanbul’a gittikleri öğrenilen aile kazada dehşeti yaşadı SAKARYA

- TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Bingöl’den, İstanbul’a gittikleri öğrenilen aileden 3’ü çocuk, toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.B. idaresindeki 34 GJ 8823 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 70 metre savrulan araç yol kenarındaki bariyeri aşarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araç içerisinde bulunan sürücü N.B., Y.B., M.B., E.B., Y.B. ve İ.B. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 9 yaşındaki Y.B.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, Bingöl’den, İstanbul’a doğru seyir halindeki araçtan yola savrulan eşyalar ise ekiplerce toplanıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. (BCT-
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