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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

- OLAY YERİ

İlk Müdahale Polis Bild Kar Yağışı Trol 

-- BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİL
-- ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN KURTARMA ÇALIŞMASI
-- YARALILARA İLK MÜDAHALE
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bariyerlerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin bariyerleri kesmesiyle kurtarıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Denizhan idaresindeki 34 BK 4626 plakalı otomobil kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak Bolu Dağı Tüneli çıkışında bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerin otomobile saplanması sonucu araçta sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan Perihan Denizhan ve Sebahat Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla otomobilin içine giren bariyerleri kesmesi sonucu kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC
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