Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
TEM’de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TEM’de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı

TEM’de kaza yapan otomobil telefon kulübesine girdi: 3 yaralı

Yaralının kurtarılma çalışmalarından görüntüler

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-Yaralılardan görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda başka bir otomobille çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ercan Ö. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ile 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki ‘acil durum telefonu’nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan Ercan Ö. araç içerisinde sıkışırken, aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile sıkışan sürücü otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı