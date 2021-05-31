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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM’de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

TEM’de kaza: MHP milletvekilleri yaralandı

Hastaneden görüntü

Lyon Bild Milletvekili Trol 

-yaralı milletvekilinden görüntü
-detaylar

( BOLU -EK) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otomobildeki MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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