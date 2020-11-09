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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı

TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı

-Yaralıdan görüntüler

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Araçlardan görüntüler
--Yoldan görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Fatih C. idaresindeki 34 CMR 744 plakalı kamyonet yol kenarında bekleyen Celal K. Yönetimindeki 42 YL 251 plakalı tıra arkadan çarptı. Kullanılmaz hale gelen kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Fatih C. ve yanında bulunan Türkmenistan uyruklu Ö.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-GY-
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