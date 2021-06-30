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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı çok sayıda yaralı var

TEM’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı çok sayıda yaralı var

Kaza yerinden detaylar

( KOCAELİ ) -- Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi KOCAELİ

Trafik Kazası Bild İşçi Servisi Trol 


- TEM Otoyolu Kocaeli geçişişinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Midibüsün, bariyerleri parçalayarak refüje yan yattığı, otomobilin ise takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendiği kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Derince ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan işçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan işçi servisi orta bariyerleri parçalayarak refüje yan yatarken, takla atan otomobil ise yaklaşık 40 metre sürüklenerek durabildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi. (BCT-
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