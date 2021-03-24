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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM'de hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştı

TEM'de hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştı

Kaza yerinden görüntü

Polis Polis Memuru Memur Polis Ekipleri Direksiyon 

-yaralılardan görüntü
-ambulansta müdahaleden görüntü
-ambulanstan görüntü
-kaza bölgesinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Kazada ambulansta bulunan polis memuru ve hasta yaralandı DÜZCE

- Düzce TEM Otoyolu'nda otomobille çarpışan ambulansta bulunan polis memuru ve hasta yaralandı. Kaza yerinde meydana gelen bir başka kazada ise kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kaza, TEM otoyolu Düzce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan aldığı mahkum hastayı Adana’ya nakleden S.E. idaresindeki 01 AEB 547 plakalı Ford marka Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait ambulans, bir aracın sıkıştırması sonucu önünde seyir halinde olan Ö.B. idaresindeki 34 BPY 922 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans içinde bulunan mahkum hasta M.G. ile hastaya eşlik eden polis memuru E.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan 2 yaralı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeni ile tek şeritten verilen TEM Otoyolu Ankara istikameti araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Öte yandan Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazanın 100 metre ilerisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden A.E. idaresinde 06 AKF 43 plakalı Mercedes marka otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak ters döndü. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, her iki kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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