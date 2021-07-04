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TEM'de hafriyat kamyonu alev aldı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
TEM'de hafriyat kamyonu alev aldı

TEM'de hafriyat kamyonu alev aldı

Alevlerden cep telefonu görüntüleri

Yangın Altın Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Yanan tırdan görüntüler
-Olay yerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alevlere teslim olan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osrmangazi Köprüsü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyat kamyonunun kupa kısmında alevler yükselmeye başladı.
Dumanları gören hafriyat kamyonu sürücü, aracı durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın hafriyat kamyonunun tamamını sardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmadığı yangın sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Yanan hafriyat kamyonunun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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