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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı

TEM’de hafif ticari araç alev alev yandı

-Yanan araçtan görüntüler

Bild Ticari Araç Emniyet Şeridi Trol 

-Görüntü, tünelde "Tem yangın" kodu ile geçiliyor.

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay,, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen, 41 ADP 507 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Aracın motor kısmında çıkan yangının büyüdüğünü gören sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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