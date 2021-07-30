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TEM'de feci kaza: 2 yaralı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM'de feci kaza: 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Bild Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-ambulanslardan görüntü
-kaza yapan araçlardan görüntü
-trafikten görüntü
-emniyet şeridindeki araçlardan görüntü
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

– Düzce TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde bulunan 4 kişi büyük şaşkınlık yaşadı.Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 34 VDR 22 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamete giden M.D. idaresindeki 34 VZ 5412 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savruldu, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü S.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 34 VZ 5412 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü M.D. ile birlikte 1’i kadın 2’si çocuk 4 kişi ise kazanın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Sakinleştirilen kişiler, bölgeye gelen başka bir araç ile olay yerinden ayrıldı.Öte yandan kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine gelen çekici ile araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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