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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİ

İlk Müdahale Cumhuriyet Savcısı Ağır Yaralı Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-YARALILARIN AMBULANSLA GÖTÜRÜLMESİ
-POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE RÖP.
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu TEM Otoyolu’nda, emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Murat Öztürk yönetimindeki 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile yolculardan Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu’nun (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Berke Ahmet Kocaoğlu’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Murat Öztürk, “İlerideki parka gitmek için tam hareket ediyordum ama hareket etmeye fırsat kalmadan güm diye ses geldi. İnip baktığımda aracın vurduğunu gördüm” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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