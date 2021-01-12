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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- TEM’de durdurulan tırdan 11 kilo 940 gram esrar çıktı

- TEM’de durdurulan tırdan 11 kilo 940 gram esrar çıktı

-Tırda yapılan aramalardan görüntüler

Polis Narkotik Polis Ekipleri 

--Esrarın bulunması
--Ele geçirilen esrardan görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan tırda yapılan aramalarda 11 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda, tırın kabin kısmında bulunan yatağın üzerindeki valiz içerisinde 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (MK-
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