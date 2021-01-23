Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEM’de durdurulan otobüsteki özel bölmeden 102 adet kaçak cep telefonu çıktı

TEM’de durdurulan otobüsteki özel bölmeden 102 adet kaçak cep telefonu çıktı

Otobüste yapılan aramalardan görüntüler

Polis Kaçak Cep Telefonu Kaçak Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Ele geçirilen cep telefonlarından görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yapılan özel bir bölme içerisinden 102 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otobüs ile gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından kaçak cep telefonu taşıdığı belirlenen otobüs, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda, hazırlanan özel bir bölme içerisinden 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı