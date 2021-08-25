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TEM'de durdurulan minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM'de durdurulan minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı

TEM'de durdurulan minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı

-Kaçak göçmenlerin emniyete götürülmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

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- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 21 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik, TEM Otoyolu’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim sırasında, ekiplerin şüphesi üzerine bir minibüs durduruldu. Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen çıktı. Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Araç sürücüsü ise gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüse ise el konuldu. (FK-MK-
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