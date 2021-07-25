TEM'de drone destekli denetim... Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

-İHA ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin emniyet şeridinden ilerleyen sürücüleri tespit etmesi

-Ekiplerin emniyet şeridinden ilerleyen sürücülere cezai işlem uygulaması

-Genel ve detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Bayram tatili dönüşü sebebiyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde drone ile denetim yapan polis ekipleri, 88 araç sürücüsüne 123 bin 112 TL para cezası uyguladı. Emniyet şeridini kullandıkları sırada polis dronunu fark eden bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. TEM otoyolunu kullanan sürücüler ise yoğunluk sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük geçiyor. Düzce İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin daha hızlı ilerleyebilmek için emniyet şeridini kullanması üzerine drone ile denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dronu fark eden sürücüler de ceza yememek için sağ şeride geçmeye çalıştı. Emniyet şeridini kullanan sürücülerin sağ şeride geçmeye çalışmasıyla trafik zaman zaman durmak zorunda kaldı. O anlarda polis drone tarafından görüntülendi. Denetimler kapsamında emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere 1339 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda ekipler, 88 araç sürücüsüne toplamda 123 bin 112 TL para cezası uyguladı.

