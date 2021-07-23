TEM'de devrilen tır yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

-Çarptığı aracın görüntüsü,

-Trafik görüntüsü,

-Araçların tek şeritten verilmesinin görüntüsü, detay



( DÜZCE )-Trafik otoyoldan D-100 karayoluna veriliyor DÜZCE



- TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ahşap yüklü tır devrildi 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik D-100 karayoluna veriliyor. Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Işık idaresinde 24 EU 289 plakalı Mercedes marka tır, Ersin Ç. idaresindeki 45 M 6955 plakalı Mazda marka otomobile yandan sürtmesinin ardında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Ahşap yüklü tırın devrilmesi nedeniyle yol kısman trafiğe kapandı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanarak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile birlikte tatil dönüşünü son güne bırakmak istemeyenlerinde oluşturduğu trafik nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten verilirken bir yandan da Gölyaka turnikelerden araçlar D-100 karayolu istikametine veriliyor. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. (ALI-

