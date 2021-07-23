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TEM'de devrilen tır kaldırıldı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM'de devrilen tır kaldırıldı

TEM'de devrilen tır kaldırıldı

Tem otoyolunda devrilen tırın kaldırılması

Bild Direksiyon 

-Yolda kalan kerestelerden görüntü
-TEM Otoyolunda bekleyen araçlardan görüntü
-Gişelerde bekleyen araçlardan görüntü
-Araç sürücülerinden görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE -DRONE)- TEM Gişelerinde trafik kapatılınca, uzun araç kuyrukları oluştu DÜZCE

- TEM Otoyolu’nda devrilen tır 3 saat sonra kaldırılabildi. Devrilen tır nedeniyle TEM otoyolu’nda tırafik kapandı. TEM Gişelerinde araçların geçişine izin verilmeyince uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kereste yüklü tır, direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafik verilemedi. Düzce gişeleri ve Gölyaka TEM otoyolu trafiği D-100 Karayoluna verildi.
Gölyaka Düzce gişelerinde İstanbul’a gitmek isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarından inerek zaman geçirmeye çalıştı. Tem otoyolunda trafik, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 4 saat sonra açılabildi. Trafiğin açılmasıyla birlikte de gişelerde ekleyen sürücüler yoluna devam etti. Diğer taraftan TEM’de ve Gölyaka gişelerinde oluşan araç kuyrukları havadan görüntülendi. (SA-ALI-
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