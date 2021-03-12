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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM’de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi

TEM’de çarpışan tırlardaki koyunlar telef olmasın diye kesildi

Kasanın içindeki koyunlardan görüntü

Karayolları Polis Hayvan 

-can çekişen koyunlardan görüntü
-koyunlardan görüntü
-karayolları ekiplerinin koyunları kesme görüntüsü
-telef olan koyunlardan görüntü
-kesilen koyunlardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Polis ve karayolları ekipleri zarar gören ve can çekişen koyunları kesti DÜZCE

- TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kaza sonrasında tırın kasasında can çekişen koyunlar, polis ve karayolları ekipleri tarafından kesildi. Kazada 9 koyun telef olurken, 11 koyunda can çekiştiği için kesildi. TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın karıştığı kaza sonrasında, tırda yüklü olan koyunlar telef oldu. Bazı koyunların can çekiştiğini gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sahibini arayarak, koyunların kesilmesi için izin istedi. Hayvan sahiplerinin izni üzerine karayolları ekibi tırın kasasına girerek, can çekişen koyunları kesti. Tırın içinde bulunan 150 koyundan 9'u kazada telef olurken, 11'i ise kesildi.
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