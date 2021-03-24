Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırladı

TEM'de bariyerlere çarpan tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırladı

KAZA YAPAN TIR

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-OLAY YERİ
-UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
-TRAFİĞİN TEK ŞERİTTEN SAĞLANMASI
-TIRI KURTARMA ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU )-TEM’de makaslayan tır kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vuran tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırlayarak yaralandı. Kaza tırın makaslaması sonucu otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İhsan Y. idaresindeki 47 ABF 290 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazada, tırın makaslaması sonucu TEM’in İstanbul yönünde 2 şerit trafiğe kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nda meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki hastanelere götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement