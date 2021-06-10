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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu

TEM’de alev alev yanan tırı dorsesi kül oldu

- DORSENİN ALEV ALEV YANMASI

Polis Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Yükselen 

-- İTAFİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- TRAFİĞİN KONTROLLÜ VERİLMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastikleri tutuşan PVC hammaddesi yüklü tırın dorsesi alev alev yanarak küle döndü. Yangın, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Toprak Dilli (39) yönetimindeki 59 AC 201 plakalı PVC hammaddesi yüklü tırın dorse kısmındaki lastiklerde yangın çıktı. Lastiklerden yükselen alevleri gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek tırın çekici ile dorse kısmını birbirinden ayırdı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyen yangın dorseye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında tırın çekici kısmı zarar görmezken, dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesi ve tırın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden 3 şerit olarak trafiğe açıldı.
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