TEM'de akıcı bayram trafiği

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kurban Bayramı'na 2 gün kala TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Kurban Bayram’ını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili ile bayram tatilini birleştirip yola çıkmaları ile birlikte TEM Otoyolu'nda yoğunluklar oluşmuştu. Kurban Bayramı'na 2 gün kala ise TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı trafik olduğu görüldü.



