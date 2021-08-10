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TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza yapan tankerden görüntü

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-Trafik polislerinin kaza yapan tankerde inceleme yapması
-Tankerin arkadan çarptığı kamyondan görüntü
-TEM otoyolunda trafikten görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) -TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı DÜZCE

- Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında akaryakıt tankerinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tankerin sürücüsü, hafif yaralı kurtuldu. Kaza öğlen saatlerinde TEM otoyolu Düzce Kesimi Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Coşkun Ö.’nün kullandığı 41 HY 061 plakalı Mercedes marka kamyona aynı istikamete gitmekte olan Tuncay A’nın kullandığı 18 LD 876plakalı Ford marka akaryakıt tankeri arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker dorsesi hurdaya öndü. Tanker sürücüsü ise hurdaya dönen tankerin dorsesinden hafif yaralı kurtuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı tanker sürücüsü Tuncay A., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik uzun süre iki şeritten verilirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SA-GY-
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