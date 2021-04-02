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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE ÇIKIŞI

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-YAKALANAN MADDENİN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 11 parça halinde toplam 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Süleyman E. (48) ve Metin A. (22) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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