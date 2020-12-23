Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

TEM’de 7 araç birbirine girdi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

-Yaralının kurtarılma anı

Uzunlu İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

--Kazaya karışan araçlardan görüntüler
--Trafik yoğunluğundan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- TEM’deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi panelvan araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aralarında tır ve otobüslerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazaya karışan 34 EH 5893 plakalı panelvan aracın sürücüsü İrfan K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekicilerle kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement