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TEM’de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEM’de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TEM’de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu TEM Otoyolu'ndan drone görüntüler

İlk Müdahale Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Araçların kaldırılması
-Ekiplerden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -DRONE)-Zincirleme kazanın kilitlediği TEM Otoyolu havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 5 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil, trafiğin yavaşlaması sebebi ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlar, polis araçları ile polis merkezine götürüldü. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruk oluştu Kaza sebebi ile trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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