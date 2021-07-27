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TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

- Kaza alanı detay

Polis Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Trol 

-- Kazaya karışan araçlar detay
-- Ekipler detay
-- Kaza alanında bulunan kişilerden detay
-- Trafikten detaylar
-- detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 otomobil ve şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan Özgür S. idaresindeki 34 DPU 04, Ahmet Y. yönetimindeki 06 CIR 845 ve Hüseyin İ. idaresindeki 34 UR 9658 plakalı otomobiller ile Refik B. kontrolündeki 73 DL 660 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HFV-
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