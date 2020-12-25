Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerindeki vatandaşlardan görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda tır, kamyon ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Kirazlıyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abdulkadir L. idaresindeki 06 MB 8002 plakalı Ford marka otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeyken aniden yavaşlayan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Aniden şerit değiştiren otomobil, Şerafettin D. yönetimindeki 06 JSL 27 plakalı tır ve İkram A. idaresindeki 06 AR 4944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muhammed T. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilde bulunan kadın ve çocuklar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen Karayolları personeli kucağına aldığı küçük bir çocuğu ve yakınlarını araca bindirerek otoyoldan götürdü. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından araçların kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement