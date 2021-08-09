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TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM’de 2 tır ve 1 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza yeri detaylar

( BOLU -DRONE)- Kaza sonrası İstanbul istikameti trafiğe kapandı BOLU

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 


- TEM Otoyolu Bolu geçişinde 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmasının bulunduğu bölgede 06 BYC 271 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan tıra çarptı. Kontrolden çıkan tır ise farklı bir tıra çarptı. 2 tır ve 1 kamyonun çarpıştığı kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
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