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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
TEM’de 2 tır çarpıştı İstanbul istikameti trafiğe kapandı

TEM’de 2 tır çarpıştı İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kaza yerinden detaylar

( DÜZCE )- 2 kişinin yaralandığı kazada onlarca koyun telef oldu- Ulaşıma kapanan istikametin açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor DÜZCE

Hastane Trafik Kazası Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 


- TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otoyolda makaslayan tır İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan 42 AD 487 plakalı tuz yüklü tır, emniyet şeridine yanaşmak isteyen 33 ABT 430 plakalı koyun yüklü tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere de çarparak makaslayan 42 AD 487 plakalı tır İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Bölgede araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken onlarca koyun telef oldu. Ekipler kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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