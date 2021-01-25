Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı

TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı

Havadan görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Kaygan Zemin 

-Sürücüyü kurtarma çalışmaları
-Sürücünün kurtarılma anı
-Trafikten görüntü
-Sürücünün ambulansa taşınması
-Detaylar

( İSTANBUL - 2 - DRONE)- Trafik kilitlendi, tır sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkiinde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bloklara da vuran TIR sürücüsü sıkıştığı aracın kabininden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Haramidere istikametinde kilitlenen trafik drone ile havadan da görüntülendi. Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi. (MD-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı