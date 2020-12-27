Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Tellerin arasına sıkışan yavru köpeği böyle kurtardı

Tellerin arasına sıkışan yavru köpeği böyle kurtardı

Köpeğin kurtarılma çalışmaları

Yavru Köpek Köpek Alabalık Kış Mevsimi Sokak Hayvanları 

-Kurtardıktan sonra köpeği öpmesi

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde bahçe çitine kafasını sıkıştıran yavru köpek alabalık çiftliğinde çalışanlar tarafından kurtarıldı. Beldede bulunan bir alabalık çiftliğinde çalışan Sinan Kabadayı sabah erkenden işe gittiğinde üzerini giyineceği sırada bir köpek sesi duyunca sese doğru gitti. Bir yavru köpeğin kullanılmayan bir bahçenin çitine sıkıştığını gören Kabadayı, kesici alet yardımıyla telleri keserek hem kafasını hem de gövdesinin bir kısmı tellere sıkışan yavru köpeği kurtardı. Yavru köpeğin ne zamandır orada olduğunu bilmediğini fakat yerleri bulunduğu yeri ciddi şekilde eşelemesinden bir süredir orada mahsur kalmış olabileceğini değerlendirdiklerini kaydeden Kabadayı, kurtardıkları köpeği besleyip suyunu verdikten sonra sahiplendirdiklerini söyledi.

Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya çağıran Kabadayı, kış mevsiminin etkisiyle havaların iyece soğuduğu bu günlerde özellikle yavru hayvanlara karşı insanların her zamankinden daha merhametli olmasını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement