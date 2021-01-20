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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tellerde asılı kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Tellerde asılı kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Martının Tellere Takılması

Elektrik Akımı 

-yedas Ekıplerının Martıyı Kurtarması

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, YEDAŞ ekiplerince kurtarıldı. Gelincik Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye YEDAŞ çalışanları gönderildi. Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, önce elektrik akımını kesti, ardından da araç ile martıyı, takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı. (MU)
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