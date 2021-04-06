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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Televizyonda çocukların yüksekten düştüğünü gördü 'ultrasonik sinyal' yaptı

Televizyonda çocukların yüksekten düştüğünü gördü 'ultrasonik sinyal' yaptı

- Projeden görüntüler

Televizyon Sekte Bild Ebeveyn Allah 

-- Bilim Fuarından görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Akdoğan, televizyondan sıklıkla çocukların yüksekten düştüğünü izleyince bunun önüne geçebilecek bir sistem geliştirerek TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı.
Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Akdoğan, Danışman Öğretmen Sedat Yıldızdoğan ile birlikte çocukların yüksekten düşmesini engellemek için bir proje geliştirdi. Geliştirdiği projeyi TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergileyen Akdoğan, "Bu projemizde haberlerde sıklıkla duyduğumuz, çocukların balkondan ve yüksek kattan düşmeleri ile ilgili ebeveynleri bilgilendirmek için kurduk. Bu sistemde ultrasonik sinyalimiz var. Çocuklar 10 metre kadar bu alana yaklaştığında öterek ebeveynleri uyarıyor. Bu projeyi yapmak 3 ayımızı aldı. Dönemin başından beri çalışıyoruz. Bu projenin üzerinde çok çalıştık. Bu projemizi biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Ötmesiyle birlikte telefonumuza bildirim gelmesi yönünde geliştirmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimizde bu projeyi TUBİTAK’a sunmak var. Bu projeyi bilerek atlayan insanlar için de kullanabiliriz. Bu bizim gerçekten çok emek verip, üzerinde çalıştığımız bir projedir. Milletimiz için faydalı olur inşallah” ifadelerini kullandı. (TB-AÖ-
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