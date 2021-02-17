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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan avukat 3 bin liralık alışverişe engel olamadı

Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan avukat 3 bin liralık alışverişe engel olamadı

avukat ile adliye önünde röp

( ANTALYA )- Avukat Yüksel yılmaz: " Bunu avukata yapabiliyorlarsa vatandaşa neler yapmazlar" ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı İnternet Bankacılığı Dolandırıcılık Basın Mensupları Alışveriş Merkezi 


- Antalya Barosu avukatlarından Yüksel Yılmaz, kredi kartından bilgisi dışında 3 bin liralık alışveriş yapıldı. Telefonuna gelen mesajdan kartından para çekildiğini fark eden Yılmaz, onay mesajı olmadığı halde çekim yapıldığını görünce Manavgat Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kısıtlamanın olduğu haftasonunda telefonuna gelen mesajın ardından hemen bankasını arayıp kartı iptal eden Avukat Yüksel Yılmaz, internet bankacılığı üzerinden yaptığı incelemede kredi kartından Türkiye’de yerleşik internet alışveriş siteleri ve bir GSM operatörü adına çekim yapıldığını tespit etti. Adliye girişinde basın mensuplarına açıklama yapan avukat Yüksel Yılmaz, “Telefonuma gelen mesajla fark ettim ki, iki önemli sanal alışveriş merkezinden ve bir GSM operatörü üzerinden 8-10 tane çekim yapılmış. Onay mesajım olmadığı için bankayı arayarak kredi kartımı kapattırdım. Bu durumla ilgili bankaya başvuru yaptım. Şimdi cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunmaya geldim” dedi.
Başına gelen olayın ‘banka ve bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık’ suçu olduğunu belirten Yılmaz, “Suçun bir örgüt faaliyeti içerisinde yapılıp yapılmadığı cumhuriyet başsavcılığının yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Amacımız insanların dolandırılmaması. Bir avukat olarak bize bile yapılıyorsa, normal vatandaşa neler yapılır? Bu konuyla ilgili şikayette bulunacağım. Suçluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Daha önce de 2 kez benzeri olaylarla karşılaştığını belirten avukat Yüksel Yılmaz, “Bu benim başıma gelen üçüncü olay. 2016 yılında yurtdışı kaynaklı sitelerden aynı durumla karşılaştım. 2-3 ay önce yine çekim yapılırken fark ettim, banka hepsini kapatıp iade etti. Ama baktım ki sonu gelmiyor artık şikayetçi olmak zorunda kaldık. Hesabımdan çok bir miktar çekememişler 2-3 bin lira civarında çekmişler. Fark etmesem daha fazla da çekebilirlerdi” dedi.

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