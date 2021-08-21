Telefonuna gelen mesajla 17 bin lira dolandırıldığını anladı

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta emekli matbaacı Recep Kaynar, telefonuna gelen mesajla 17 bin lira dolandırıldığını anladığını söyledi.



Tokat’ı Erbaa ilçesinde uzun yıllar matbaacılık yaptıktan sonra emekli olan iki çocuk babası Recep Kaynar (73) telefonuna gelen havale mesajı ile şoke oldu. Kaynar, banka şubesin giderek aldığı dekontta farklı tarihlerde 3 bin, 4 bin ve 10 bin lira olmak üzere yakın arkadaşının hesabına 17 bin lira havale yapıldığını öğrendi. Yaşlı adam dolandırıldığı iddiası ile GOP Polis Merkezine giderek E.K'dan şikayetçi oldu. Kaynar, telefonun belleğini temizlemesi için yakın arkadaşına verdiğini, bu sırada şahsın annesine Pandemi yardımı aldığını söyleyerek mobil bankacılık hesabına girdiğini ileri sürdü. Kaynar, “Devlet Pandemi dolayısı ile 2 bin 100 lira yardım yapıyor. Sana da alalım mı? diye sordu. Telefonumdan bankacılık hesabına girdi. Hiç aklıma dolandırılacağım gelmedi. Ayın 16’sında bana bankadan ‘hesabınızdan 10 bin liralık havale yapılmıştır’ diye mesaj geldi. Bankaya gittiğimde güvendiğim arkadaşımın beni dolandırdığını anladım. Hesabımdan birkaç gün ara ile 3 defa para çekişmiş. Pandeminden para gelecek diye telefonumu birkaç kez daha almıştı. Dolandırılacağımı hiç düşünmedim. Bu hale geleceğimi bilsem telefonumu verir miydim? Polis merkezin giderek şikayetçi oldum” dedi.

Emekli maaşı ile zor geçinirken borçlu duruma düştüğünü belirten Kaynar, “Emekli maaşımdan elime 500 liraya yakın bir para geçecek. Şimdi ben ne yapacağım bilemiyorum. Her ay 500 lira ile ev kirasını mı vereceğim? Ne yapacağım bilemiyorum. Rabbim yardım etsin. Çok şaşkınım. İstanbul’da olduğunu duydum, telefonları kapalı kendisine ulaşamadım" diye konuştu.

Kaynar, insanların samimiyetine artık güven kalmadığını belirterek, “O arkadaşa şunu söylüyorum ‘Rabbimden bulsun’ Bana bunu yapan başkalarına da yapar. Daha büyük beddua vereceğimde insanlığa yakışmaz. Bunun yaptığı harekete karşı benim vereceğim beddua yakışmaz" ifadelerini kullandı. (Nİ-

