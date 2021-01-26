Telefonların çekmemesi mahalleliyi bıktırdı

--şebeke araya gençler

--röportaj

--Telefon çekmeyen kişiler

--Köy meydanında toplana köylüler

--röportaj



( VAN ) VAN



- Van’ın Özalp ilçesinde cep telefonu hatlarının çekmediği Aşağı Yorganlı Mahallesi'nde sakinleri, evlerinin çatısına ve telefon görüşmelerini yüksek tepelere çıkarak gerçekleştiriyor.Özalp ilçesine 50 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Aşağı Yorganlı Mahallesi sakinleri, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden şikayet ediyor. Evlerde ve sokaklarda telefonla iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getiren mahalleli, yüksek tepelere ve evlerin damlarına çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi.



Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara müracaat ettiklerini; ancak henüz çözüm bulunamadığını belirtti.

Aşağı Yorganlı Mahallesi’nin muhtarı Cafer Dayı, uzun süredir yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulunamadığını ifade ederek, “Burası yaklaşık Özalp ilçesine 50 kilometre uzaklıkta olan bir köy. Maalesef bu çağda telefonumuz çekmiyor. Şebekemiz yok. Olası bir olumsuzlukta ya yüksek tepelere çıkıp görüşme yapıyoruz yada evlerin damlarında yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Elçin, “Bizim telefonlarımız çekmiyor. Yüksek tepelere yada evlerin damlarına çıkarak görüşme yapıyoruz. Acil bir durum olduğu zaman 1 -2 kilometre uzakta olan tepelere çıkarak iletişim sağlıyoruz bu durumda çok rahatsız” dedi.





loading...