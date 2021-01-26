Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Telefonların çekmemesi mahalleliyi bıktırdı

Telefonların çekmemesi mahalleliyi bıktırdı

- Evin damında şebeke arayan genç

İran Bild Cep Telefonu 

--şebeke araya gençler
--röportaj
--Telefon çekmeyen kişiler
--Köy meydanında toplana köylüler
--röportaj

( VAN ) VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde cep telefonu hatlarının çekmediği Aşağı Yorganlı Mahallesi'nde sakinleri, evlerinin çatısına ve telefon görüşmelerini yüksek tepelere çıkarak gerçekleştiriyor.Özalp ilçesine 50 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Aşağı Yorganlı Mahallesi sakinleri, telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesinden şikayet ediyor. Evlerde ve sokaklarda telefonla iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getiren mahalleli, yüksek tepelere ve evlerin damlarına çıkarak, görüşme yapabildiklerini söyledi.

Mahalle sakinleri, ilgili kurumlara müracaat ettiklerini; ancak henüz çözüm bulunamadığını belirtti.
Aşağı Yorganlı Mahallesi’nin muhtarı Cafer Dayı, uzun süredir yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulunamadığını ifade ederek, “Burası yaklaşık Özalp ilçesine 50 kilometre uzaklıkta olan bir köy. Maalesef bu çağda telefonumuz çekmiyor. Şebekemiz yok. Olası bir olumsuzlukta ya yüksek tepelere çıkıp görüşme yapıyoruz yada evlerin damlarında yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Elçin, “Bizim telefonlarımız çekmiyor. Yüksek tepelere yada evlerin damlarına çıkarak görüşme yapıyoruz. Acil bir durum olduğu zaman 1 -2 kilometre uzakta olan tepelere çıkarak iletişim sağlıyoruz bu durumda çok rahatsız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı