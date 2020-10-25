Telefonla taciz iddiasına sopalı dayak kamerada

-Şahsın küfür ve hakaret

-Sopa ile dövülmesi

-Şahsın vurulması

-İş yerinden kovulması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunan şahıs sopayla dövüldü İSTANBUL



- Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Buradan küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar eline aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



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