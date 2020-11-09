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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP

Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP



: - Kazadan sonra Ahmet İ'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı cep telefonuna yansıyan sesler - Sağlık çalışanın canlı yayın yapan cep telefonu alması ve konuşması Gaziantep 'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Sürücünün kaza öncesinde cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı öğrenildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bedirkent Mahallesi'nde 43 yaşındaki Ahmet İ. idaresindeki 27 TB 338 plakalı otomobil, park halindeki kamyona çarptı.Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Ahmet İ'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.Bu arada, kazaya müdahale eden vatandaşların bulduğu Ahmet İ'nin telefonunda, sürücünün telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı, kaza sonrasında da canlı yayının devam ettiği görüldü.

Sosyal Medya Canlı Yayın Hastane Cenaze Cep Telefonu 

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