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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

- Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Alacak Verecek Meselesi 

--Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
--Saçmalardan görüntüler
--Polis otolarından görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de telefonda başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan 1 kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.K. ile N.G. alacak verecek meselesinden dolayı telefonda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., yanındaki av tüfeği ile beraber A.K.'nin oturduğu eve gitti. A.K. ile bir süre daha burada tartışan N.G., av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan A.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, aracıyla kaçan N.G.'yi yakalamak için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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