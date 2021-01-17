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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Telefon numarasını istediği kız kardeşlerden böyle dayak yedi

Telefon numarasını istediği kız kardeşlerden böyle dayak yedi

Kadınlar ile şahsın tartışması

Kız Kardeş Dayak 

-Kadınların şahsa hakaret etmesi
-Kadınların şahsa vurması
-Kavgadan görüntü
-Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesi
-Şahsın iş yerine girmesi
-Kadınların olay yerinden ayrılması

( ADIYAMAN )- Telefon numarası istediği kızların hışmına uğrayan şahsı iki kardeşin elinden vatandaşlar güçlükle kurtardı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü.Olay, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeşi B.K.’den telefon numarası istedi. Telefon numaralarını isteyen şahsa tepki gösteren kızlardan birisi şahsın boğazına sarıldı. Ardından iki kardeş şahsa yumruk darbeleri indirmeye başladı.
Yumruk ve tekme darbeleri alan şahıs, karşılık vermeden kurtulmak istedi ancak başarılı olamadı. Kız kardeşler şahsı saçından ve elbiselerinden tutarak sürüklemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıs bir iş yerine girerek kızların elinden kurtuldu. Kavga sonrası iki kız kardeş, şahsa küfürler ederek olay yerinden ayrıldı.
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