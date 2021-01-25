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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı

- Telefon hırsızı bu sefer tekneden alkol ve sigara çaldı

-Kırılan kamara kapısı

Adli Kontrol Akalan Sigara Hırsız Cep Telefonu 

--Tekneden detay
--Zanlının adliyeye çıkış anı
--Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta telefon çalıp adli kontrol şartıyla serbest kalan şahıs, teknede alkol ve sigara çalınca tutuklandı. Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi’nde gerçekleşti. Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında iskelede bağlı vaziyetteki tekneden kamarasının kapısı kırılarak 5 şişe alkol ile 4 paket sigara çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S, emniyet ekiplerince kısa sürede yakaladı. Teknede hırsızlık olayını gerçekleştiren A.S’nin 1 hafta öncede zihinsel engelli bir vatandaşın cep telefonu ve şarj cihazını çaldığı, Asayiş ekiplerince yakalandıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. (EA-
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