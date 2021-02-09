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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Telef olan kedinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Telef olan kedinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Telef olan kedinin başında bekleyen arkadaşından görüntü

Karahisar 

- Kedinin telef olan arkadaşını yalayarak uyandırmaya çalışması
- Yoldan geçen araçların kediyi rahatsız etmemek için şerit değiştirmeleri

( AFYON KARAHİSAR)- Aracın çarparak telef ettiği arkadaşını yalayarak uyandırmaya çalışan kedi görenleri duygulandırdı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da bir kedi, aracın çarpması sonucu telef olan arkadaşı kedinin yaklaşık yarım saat boyunca başından ayrılmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Olay, Ataköy mahallesi Ataköy caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında bir aracın çarpması sonucu kedi telef oldu. Yol ortasında arkadaşının cansız bedenini gören diğer kedi ise başında beklemeye başladı.
Arkadaşının adeta ölmesini kabullenemeyen kedi cansız bedenini yalayarak onu uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca telef olan arkadaşının yanından ayrılmayan kedi cesede bir sürede kimseyi yaklaştırmadı. Kedinin o halini gören ve yoldan geçen sürücüler ise kedileri rahatsız etmemek için şerit değiştirerek ilerlemeye özen gösterdi. Yarım saatin sonunda ise arkadaşının telef olduğuna inanan kedi cesedin başından ayrıldı. Kedinin o halini görenler ise vefanın sadece insanlara özgü bir duygu olmadığının farkına vardı. (GC-Y)
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