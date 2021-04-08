Telabyad'da ilk kez kano festivali düzenlendi

-Turnuvaya katılan Türk ve Suriyeli sporcular

-sporcuların kano yarışması yapması

-sporcular ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erinin açıklaması

-havadan drone ile görüntüler

-seyircilerin alkışlı temposu

-renkli görüntüler

-genel detaylar



- - Türk ve Suriyeli sporcular kıyasıya yarıştı- Savaşın çocukları ilk kez kano heyecanı yaşadı CERABLUS



- Suriye’nin Telabyad kentinde ilk kez düzenlenen kano festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türk ve Suriyeli sporcular, kardeşlik turnuvasında kıyasıya yarıştı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Telabyad kentinde ilk kez Durağan Su Kano Festivali düzenlendi.

Ayn Arus Göletinde Türk ve Suriyeli sporcuların kanoları ile renkli görüntüler oluşturduğu festivali, Suriyeli yüzlerce çocuk heyecanla izledi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Telabyad yerel kolluk kuvvetleri yetkililerinin katıldığı etkinlik sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Bugün Suriye'de kano sporu düzenlendi.

Suriye’den, Telabyad'dan çocuklar Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir süre eğitim aldıktan sonra burada kano yarışmasına katıldılar. Biliyorsunuz, Barış Pınarı Harekatı üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. 1 yıllık süre içerisinde Türkiye Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleriyle, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle bu bölgeyi PKK’dan ve DEAŞ’tan temizledi. Harekatın hemen ardından burada bütün kuruluşlarımızla danışmanlık görevi, yol gösteren hizmetleri sunduk. Buradaki vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için imkanlarımızı seferber ettik. Bugün kano sporu nere, Şanlıurfa nere diyebilirsiniz. Kano sporu Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde başladı.

İçişleri Bakanlığımızın çok yakından takip ettiği bu projede kanocular yetişti. Türkiye derecesi elde eden çocuklarımız var, tabi bunların içerisinde Suriyeli çocuklar buradaki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen Suriye'deki kardeşlerimizin çocukları da vardı. Bu çocuklarımızdan bir tanesi de Cudi'dir. Türkiye'de ve burada derece elde eden bir kızımızdır. Türkiye’den 25, Suriye'nin Telabyad ilçesinde de 10 sporcumuz, bu gün bu turnuvaya katıldı.

İnşallah bu barış göletlinde sporcularımız yetişmeye devam edecek" dedi.

Kano turnuvasına Şanlıurfa'dan katılan sporculardan Melisa Güneş, "Çok iyi geçti, Suriyeli kardeşlerimizle beraber yarış yaptık. Ayrı ayrı yarışlar yaptık. Ben ikinci oldum. İyi geçti. İnşallah burada bir daha yarış olur, daha ileri seviyede olur. Buradan Suriyeli kardeşlerime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kendi memleketinde kano sporu yarışmasına katılan Ahmet Abay, "Ben Suriyeliyim. Bugün kendi memleketimde kano sporu yarışmasına geldim. Birinci olamadım ama çok mutluyum. Bugün burada yarışma oldu, 10 yıldır kendi memleketimizde savaştan dolayı hiçbir etkinlik yoktu. Türkiye sayesinde buraya yarışmaya geldik. Türkiye’den Allah razı olsun, çok mutluyuz" dedi.

Türkiye'de kano sporu dalında dereceler elde ederek, 7 yıl sonra doğduğu Telabyad'da kano turnuvasına katılan Cudi Ali, "Ben bugün tekrar memleketime döndüğüm için çok mutluyum. 7 yıldır burayı görmüyordum, tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Burası benim memleketim. Geldim bugün spor yaptım l, madalya da aldım. Gerçekten bunun için çok çok mutluyum. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Ben Bozova Çatak'ta yaşıyorum. Orada antrenman yapıyoruz. Daha önce Muğla’da Türkiye üçüncülüğü almıştım" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kenti, 9 Ekim 2019'da TSK ile Suriye Milli Ordusu'nca düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılmıştı. Bölgenin güvenli hale getirilmesinin ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle zorunlu göç eden binlerce kişi evlerine yeniden döndü. Türkiye’nin desteğiyle altyapısı yenilenen ve kamu hizmetlerinin verilmesine başlanmasıyla Telabyad’da hayat normale döndü ve binlerce Suriyeli yıllarca ayrı kaldıkları topraklarında güven içerisinde yaşamaya başladı.





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